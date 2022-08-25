بعد بغداد.. حريق جديد في أحد مستشفيات كربلاء - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع داخل ممر متخذ كمخزن للمستلزمات الطبية لصالة العمليات في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء".وأضافت، أن "الفرق طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق داخل المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشارت المديرية، إلى أنه "وعلى أثر ذلك طالبت بفتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اندلع حريق داخل مستشفى الأندلس الأهلي وسط العاصمة بغداد.