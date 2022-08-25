توجيهات جديدة من وزير التعليم تخص العام الدراسي الجديد – عاجل

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان رود لـ السومرية نيوز ، إنه "تأكيدا واستكمالا لمتطلبات العام الدراسي الحالي واستعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2022 وحرصا على مؤشرات الأداء الإيجابي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب الجامعات كافة بالآتي:ـ تهيئة إجراءات المباشرة الإدارية للملاكات التدريسية في الأول من أيلول المقبل والشروع بالمسارات والاستعدادات الأكاديمية في الدراسات الأولية والعليا.ـ تنفيذ برامج الدراسات العليا ومتطلباتها وتوقيتاتها للعام الدراسي 2023/2022 الذي يبدأ الفصل الدراسي الأول منه في الرابع من أيلول المقبل على وفق التقويم الجامعي المعتمد.ـ تكثيف واتمام إجراءات التطوير الخاصة بالبيئة الجامعية ومختبراتها وقاعاتها ومساحاتها الخضراء في ضوء سياسة وخطة المؤسسة التعليمية الجامعية واشتراطات الجودة والسمعة الأكاديمية للعام الدراسي 2023/2022.ـتوفير المستلزمات اللوجستية والخدمية لامتحانات الدور الثاني المقررة في الثالث من أيلول المقبل وتوفير كامل الدعم لأبنائنا الطلبة خلال مدة الاختبارات التي تمتد الى غاية السابع عشر من الشهر نفسه.ووجه الوزير بـ "تقديم كل صور التعاون الممكنة لإنجاح خدمة المجتمع تعضيدا للتكامل مع وزارة التربية بشأن امتحانات الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية في الجامعات".