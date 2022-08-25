السجن 7 سنوات لـ"إسماعيل مصبح" مع حجز أمواله (وثيقة)

وذكرت المحكمة في وثيقة وردت للسومرية نيوز، أنه "تقرر الحكم على المدان الهارب "إسماعيل مصبح محمد حبيب" بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك عن جريمة إهانة السلطات العامة والدوائر الرسمية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى والمحاكم خلال لقاء تلفزيوني عام 2021".وقررت المحكمة أيضا بحسب الوثيقة، "اصدار مذكرة أمر القبض بحق المحكوم أعلاه وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات وإشعار الجهات المختصة بتنفيذه، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".ادناه تفاصيل الوثيقة: