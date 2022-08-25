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امين بغداد يعلن قرب انجاز تطوير ساحة مهمة وسط بغداد

محليات

2022-08-25 | 12:27
Alsumaria Tv
امين بغداد يعلن قرب انجاز تطوير ساحة مهمة وسط بغداد
2,116 مشاهدة

أعلن امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، عن قرب انجاز اعمال تطوير ساحة الحسنين وسط بغداد.

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد أكد ان ساحة الحسنين من الساحات المهمة في جانب الرصافة التي شرعت امانة بغداد بتطويرها بتمويل من البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية وكان هناك تعاون وتضافر للجهود من جميع الوزارات ".

واضاف ان " هناك دور كبير لوزارة الثقافة من خلال الموافقة على نقل نصب دجلة والفرات وهو من الأعمال المهمة للفنان إسماعيل فتاح الترك التي تتوسط هذه الساحة في بغداد ".

وأشار امين بغداد الى ان " أعمال تطوير الساحة شملت تنفيذ منظومة الري واعمال زراعية ورصف المماشي بحجر البازلت"، مؤكداً بان خلال الأيام القليلة القادمة ستفتتح هذه الساحة بعد إنجازها بالكامل لتصبح ‏بصمة مميزة وسط مدينة بغداد ".

كما ثمن امين بغداد "دور جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المعلم في بغداد ومنها وزارة الثقافة والبنك المركزي ورابطة المصارف العراقية وجميع الملاكات العاملة في المشروع ".

واوضح ان " هناك خطة لدائرة المشاريع لتطوير المقطع الممتد بين ساحة ‏الحسنين وتقاطع جامعة بغداد تتضمن تقليص الجزرة الوسطية لزيادة استيعاب حركة العجلات وتخفيف الزحام المروري قرب جامعة بغداد وكذلك استحداث شوارع خدمية على جانبي الطريق لخدمة الفعاليات التجارية الموجودة في هذا الشارع مع استحداث مواقف جانبية للسيارات لتقليل الزخم المروري في هذه المنطقة المهمة ".
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