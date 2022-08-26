الرافدين يحدد فترة تسديد قرض الـ150 مليونا – عاجل

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فترة تسديد قرض الـ150 مليون لشراء دار سكن.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فترة التسديد تصل الى 10 سنوات والقرض يشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين وبفائدة 4 بالمئة".