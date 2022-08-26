بعد طائرة "النخيب" وسقوطها.. وزارة النفط بمرمى الاتهامات

وذكرت السلطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط حيث بينت تلك الوسائل ان المسؤول عن الطائرة هي سلطة الطيران المدني العراقي".وأضاف البيان "لذا تود السلطة ان تبين بأن الطائرة موضوع البحث غير مسجلة في السجل المدني للطائرات العراقية حيث وجه قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي من خلال المخاطبات الرسمية والاجتماعات مع ممثلين عن وزارة النفط لغرض وضع الية تسجيل تلك الطائرات اصوليا وفق قانون وتعليمات السلطة ومتابعة الية تشغيلها وصيانتها من قبل مفتشي سلطة الطيران".وتابع، "لكن لم تكن هنالك اية استجابة لمتطلبات سلطة الطيران المدني العراقي من قبل وزارة النفط حيث تم تشغيل تلك الطائرات دون اخذ الموافقات الاصولية من قبل الاقسام المختصة في سلطة الطيران".