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وزارة عراقية تعلن تعرض ملاكاتها للتهديد في البصرة - عاجل

محليات

2022-08-26 | 07:14
Alsumaria Tv
وزارة عراقية تعلن تعرض ملاكاتها للتهديد في البصرة - عاجل
3,877 مشاهدة

السومرية نيوز – البصرة
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن مجاميع خارجة عن القانون هددت ملاكاتها في محافظة البصرة بحرق دورهم نتيجة لقيامهم بأداء واجبهم الرسمي.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجاميع الخارجة عن القانون تواصل سلسلة الاعتداءات والتهديد على ملاكات وزارة الموارد المائية وآخرها قيام مجموعة من المتجاوزين على القانون بتهديد موظفات وموظفي الوزارة في محافظة البصرة بحرق دورهم نتيجة لقيامهم بأداء واجبهم الرسمي والمتمثل بإزالة التجاوزات ضمن الحملة التي تبنتها الوزارة وبدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإسناد مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية لغرض تأمين المياه للمستفيدين منها في ضوء شح المياه التي يعاني منه العالم أجمع والمنطقة خصوصاً وقلة الواردات المائية لنهري دجلة والفرات".
 
وأشار البيان الى أن "تلك المجاميع الخارجة عن القانون أقدمت على تهديد ملاكات الوزارة بحرق دورهم لقيامهم برفع التجاوزات والمتمثلة ببحيرات أسماك نفذت تجاوزاً في منطقة النشوة والزريجي التي تحرم وصول المياه العذبة لأهالي محافظة البصرة".
 
من جانبه وجه وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني "باستمرار ملاكات الوزارة وبهمة وإصرار بحملة إزالة التجاوزات وعلى اختلاف أنواعها ورفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء المتجاوزين الذين لا يريدون الخير لأهالي المحافظة".
 
ودعت الوزارة "القوات الأمنية والحكومات المحلية بالتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر على ملاكات الوزارة وممتلكاتها".

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