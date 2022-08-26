التربية تنوه بشأن إعلان نسب النجاح وإظهار أسماء الطلبة الأوائل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انتشرت في مواقع التواصل وبعض الصفحات الإعلامية خبراً مفاده إعلان نسب النجاح وإظهار أسماء الطلبة الأوائل في العراق ضمن الدراسة المهنية".وفيما نفت التربية، تلك المزاعم "جملة وتفصيلاً"، أوضحت أن "التعليم المهني فيه ٤٤ قسماً، وبناءً على تلك التقسيمات يجب أن يكون هناك ٤٤ طالب أول على كل قسم وغيرها من التسلسلات الأخرى".وأشارت إلى أن "نسب النجاح الدقيقة نتيجة تأجيل عدد من الطلبة الأوائل وانتظار معدلاتهم لا يمكن تحديدها إلا مع إعلان نتائج الدور الثاني".