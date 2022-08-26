الخارجية: استكمال الإجراءات الخاصة بنقل جثامين ثلاثة عراقيين من تركيا

وقال الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوفد القنصليّ المرسل من سفارة جُمهُوريَّة العراق في أنقرة يستكمل الإجراءات الخاصة بنقل جثامين ثلاثة من العراقيين الذي قضوا إثر حادث سير في مدينة مرمريس التركيَّة".واضاف انه "سيتم نقلهم على متن رحلة الخطوط الجوية العراقيَّة المُتوجهة من أنطاليا إلى بغداد اليوم".