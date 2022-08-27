حريق يطال 250 نخلة في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حادث حريق اندلع داخل مناطق زراعية وبساتين للنخيل في محافظة المثنى، فيما أشارت إلى احتراق 250 نخلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مناطق زراعية وبساتين للنخيل في منطقة المظلم التابعة الى قضاء الرميثة في محافظة المثنى".



وبينت، أنه "تم تطويق النيران المشتعلة وابعاد خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية المحيطة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ومن ضمن تلك الخسائر احتراق 250 نخلة".