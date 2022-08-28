قرار هام من التعليم يخص تسجيل الطلبة في الجامعات – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، إعادة تسجيل الطلبة المقبولين الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل المتعلقة بقبولهم المركزي للسنة الدراسية السابقة 2022/2021.



وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "إعادة التسجيل للطلبة تشترط عدم التحاقهم في الدراسات المسائية أو الأهلية أو التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو في كليتي الوقفين". وتابعت أن "آخر موعد لإعادة التسجيل سيكون في نهاية الأسبوع الأول بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022".

