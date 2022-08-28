مصرع 4 أشخاص بحادث سير على جسر محمد القاسم (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث اصطدام وقع في الطريق المتجه من جسر محمد القاسم باتجاه جسر الزبير بين مركبة نوع بيجو خصوصي ومركبة نوع حمل نوع اسكانيا"، مبينا ان "الحادث ادى الى وفاة أربعة أشخاص داخل المركبة البيجو".واضاف، أنه "بعد الاطلاع على محل الحادث تبين ان المقصر بالحادث صاحب مركبة الحمل؛ وذلك لاجتياز الخاطىء والسرعه دون التأكد من خلو الطريق مما أدى إلى اصطدامة بالمركبة نوع بيجو".وتابع: "تم تنظيم مخطط الحادث وتسليمه إلى مركز شرطه حي الجهاد".