المرور تكشف كلفة إجازة السوق الدولية وإجراءات الحصول عليها

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أجازة السياقة الدولية هي الاجازة التي تخولك قيادة المركبة خارج البلد، وحسب اتفاقية فيينا للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ ،والموقع عليها من قبل العراق لعام ٢٠١٧، وتكون مدة نفاذيتها (سنة واحدة فقط)".وأضافت، أن "المسمسكات الواجب توفرها للحصول على الاجازة الدولية:ــ اجازة السياقة المحليةـ جواز السفر العراقيـ هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدةـ صور شخصية عدد (٢).وبينت المديرية أن "مبلغ رسوم الاجازة الدولية هي (٦٢) الف دينار عراقي"، مشيرة الى أن "موقع منح واصدار الاجازة الدولية في مقر مديرية المرور العامة، والكائن في بغداد ـ زيونة ـ قرب ملعب الشعب".واتم البيان : "الاجازة مترجمة ب١٠ لغات، ومعترف بها دولياً".