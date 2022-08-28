المرور تكشف كلفة إجازة السوق الدولية وإجراءات الحصول عليها

السومرية نيوز ـ محليات
كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، كلفة أنشاء السوق الدولية واجراءات الحصول عليها، فيما أكدت ضرورة احضار 4 مستمسكات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أجازة السياقة الدولية هي الاجازة التي تخولك قيادة المركبة خارج البلد، وحسب اتفاقية فيينا للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ ،والموقع عليها من قبل العراق لعام ٢٠١٧، وتكون مدة نفاذيتها (سنة واحدة فقط)".
وأضافت، أن "المسمسكات الواجب توفرها للحصول على الاجازة الدولية:ـ
ـ اجازة السياقة المحلية
ـ جواز السفر العراقي
ـ هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة
ـ صور شخصية عدد (٢).
وبينت المديرية أن "مبلغ رسوم الاجازة الدولية هي (٦٢) الف دينار عراقي"، مشيرة الى أن "موقع منح واصدار الاجازة الدولية في مقر مديرية المرور العامة، والكائن في بغداد ـ زيونة ـ قرب ملعب الشعب".
واتم البيان : "الاجازة مترجمة ب١٠ لغات، ومعترف بها دولياً".