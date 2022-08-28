تخص البناء.. الرشيد يمنح قروضا تصل لـ 30 مليوناً – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، منح (30) مليونا للموظفين و(20) مليونا للمواطنين لأغراض صيانة المباني والوحدات السكنية.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف مستمر في استقبال الموظفين والمواطنين الراغبين بالتقديم على قرض صيانة المباني بمبلغ (30) مليونا للموظفين و(20) مليونا للمواطنين".

وأضاف البيان، ان "الموظف الموطن راتبه لدى المصرف بدون كفيل اما المواطن يقدم كفيل موظف مدني موطن راتبه على مصرف الرشيد وان مدة القرض (10) سنوات".

وتابع، ان "الترويج يكون من خلال فروع المصرف حصرا".