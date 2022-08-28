بعد حل أزمة المياه.. أهالي النهروان يشكرون السومرية: "صوتكم أحرج المسؤول"

وأهدى وجهاء المنطقة، قناة السومرية درع الابداع تثميناَ للجهود المبذولة التي يقدمها كادر برنامج (ناس وناس) في خدمة المواطن.وقال أحد وجهاء منطقة النهروان خلال زيارته لقناة السومرية، "نتقدم بالشكر والامتنان لقناة السومرية بجميع كوادرها، لموقفها المشرف ووقفتها مع أهالي منطقة النهروان بإعادة المياه المقطوعة منذ مدة طويلة"، مشيدا بـ"دورها في تغطية الاحداث بشكل مستقل".بدوره، أشاد أحد شيوخ المنطقة، بكادر برنامج "ناس وناس"، بعد جهوده الكبيرة في حل أزمة المياه الخانقة بالمنطقة وإجراءه أكثر من جولة فيها لإيصال أصوات الأهالي ومناشداتهم، التي تكللت في الأخير بالنجاح، بعد أن استجابت لهم الجهات المعنية وأجرت حلولا لمشكلة المياه.من جهته، قال أحد أهالي النهروان خلال تسليم درع الابداع لقناة السومرية، إن "مظلومية منطقة النهروان، كبيرة، وصوتنا لم يصل منذ سنين"، مشيرا الى أن "قناة السومرية أوصلت أصواتنا وأحرجت المسؤول، من خلال معالجة مشكلة المياه في المنطقة".يشار إلى أن منطقة النهروان كانت تعاني من أزمة مياه منذ حوالي عام، تسببت بجفاف معظم الأنهر وانقطاع المياه الصالح للشرب مما فاقم من معاناة الأهالي الذين انتقدوا دور الحكومة في تهميشهم وعدم إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة.