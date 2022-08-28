التربية تعلن الطلبة الأوائل على العراق

وقال الدليمي في مؤتمر صحافي، إن "المديريات التي حققت المراكز الأولى على مستوى العراق صنفت كالآتي :• الفرع الأدبي :- المركز الأول / تربية الكرخ الثالثة .- المركز الثاني / تربية الكرخ الاولى .- المركز الثالث / تربية النجف الأشرف .• الفرع العلمي / الأحيائي :- المركز الأول / تربية الكرخ الأولى .- المركز الثاني / تربية الرصافة الاولى .- المركز الثالث / تربية النجف الأشرف .• الفرع العلمي / التطبيقي :- المركز الأول / تربية الكرخ الأولى .- المركز الثاني / تربية الرصافة الاولى .- المركز الثالث / بابل .وأوضح الوزير، إن "عدد الأوائل على العراق في الفرع الاحيائي بلغ 173 طالباً (مكرر) من مختلف المحافظات إذ حصلوا على معدل 99.86".وبين، أنه "في الفرع الأدبي نالت الطالبة كوثر ماجد رخيص هاشم المركز الأول على مستوى العراق بمعدل 99% من المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الكرخ الثانية".ولفت إلى أنه "في الفرع العلمي التطبيقي نالت الطالبة شهد أحمد عبدالله جبار من محافظة ميسان المرتبة الأولى بمعدل 99.86%، شاركتها بهذا المركز الطالبة فاطمة هادي هاشم عبد من المديرية العامة للتربية في محافظة بابل وبنفس المعدل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022.