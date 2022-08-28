صلاح الدين الأولى بنسب الرسوب.. برلماني: قطاع التربية الأفسد بالمحافظة

وبحسب نسب أطلع عليها مراقبون، فإن "محافظة صلاح الدين كانت الأولى على مستوى العراق بنسبة الرسوب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022.إلى ذلك، يقول النائب عن صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، إن "صلاح الدين تعاني من فساد استشرى في جميع مؤسساتها الخدمية والتربوية والتعليمية، وتحديداً قطاع التربية الذي يعتبر الأفسد في المحافظة، ابتداءً من بيع الدرجات الوظيفية، وتزوير المعاملات، وسرقة الأموال، والتعيينات خارج نطاق الصلاحيات، واستبدال الأسماء في التعيينات".ويمضي كريم في حديثه لـ السومرية نيوز، إن "مدير تربية صلاح الدين امجد طلمس نشر الفساد في هذه الدائرة في كل قطاعاتها وكان آخرها تعيين المحاضرين والحرفيين والحراس والتي استثمرها بشكل خاص كدعاية انتخابية له في ترشيحه عضواً بمجلس النواب، ومن يدقق في هذه الأسماء يجدها محصورة في منطقة معينة (يقصد ضمن دائرة انتخاب المدير)".ويشير إلى أن "هنالك صفقات لمولدات واعمار مدارس بـ ٨ مليارات دفعة أولى و٢ مليار دفعة ثانية، فيما هذه المدارس لم يصرف عليها ١٠ ٪ من قيمة المبالغ التي خصصت، كذلك أخذ مبالغ مقابل تمشية معاملات المتوقفة رواتبهم بسبب وجود مؤشر أمني عليهم، والتي أطلقت مبالغهم مؤخراً والتي نتجت عن التزوير وتحريف البيانات من خلال شخصية في المديرية (موظف خدمات) وضعه امجد طلمس على قسم التصاريح الأمنية ولا نعلم كيف تم ذلك".ويؤكد، أن "المحافظة تحتاج لتغيير جذري في هيكلها الإداري".وتشهد محافظة صلاح الدين وجود العديد من المدارس الطينية والكرفانية وأخرى آيلة للسقوط.ويؤكد ذلك، مدير الأبنية المدرسية في مديرية تربية صلاح الدين، باسل السامرائي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "هناك 98 مدرسة طينية وكرفانية في المحافظة".