اخماد حريق ضخم في سوق شعبي شمال غربي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك التجارية المشيدة من ألواح السندويج بنل والجينكو تجاوزا داخل سوق النصر في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني وطوقت الحادث من أربع جهات واتخذت من أسطح المنازل القريبة موقعاً لتكافح النيران المشتعلة من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الخامس وتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد الحريق وتمنع وصول النيران إلى الدور السكنية القديمة المتهالكة المجاورة لموقع الحادث".وأشارت المديرية الى ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنون وأعاقت حركة الياتها التخصصية والسائدة وشكل عبء آخر يضاف إلى صعوبة ضيق السوق واستحالت دخول عجلات الإطفاء إلى موقع الحادث ، وأنهت فرق الدفاع المدني أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق".