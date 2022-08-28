لأول مرة بتاريخ الهيئة.. صدور اولى تأشيرات العمرة البرية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه" استكمالا للموافقات التي نجح رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي باتمامها خلال موسم الحج مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، تم اليوم اصدار اولى التأشيرات البرية للمعتمرين العراقيين للمغادرة عبر منفذ عرعر الحدودي".واشارت إلى"فتح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين يعد سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الهيئة، حيث ستساهم بتقليل الكلفة على المعتمرين وسهولة زيارة بيت الله الحرام".