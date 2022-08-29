رفقة التيجاني.. ظهور جديد للصدر في الحنانة

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم خلال اللقاء التباحث حول أهم القضايا التي تهم العالم الإسلامي والعربي والتحديات التي تواجهها المجتمعات".وأشاد التيجاني "بالمواقف الإصلاحية والوطنية للصدر وبالخصوص موقفه من مقاومة الاحتلال والإصلاح السياسي والاجتماعي في العراق"، بحسب البيان.كما أوضح التيجاني وفق البيان "علاقته التاريخية بالشهيدين الصدرين ومنهجهما الإصلاحي".والتيجاني هو عالم دين تونسي، نشأ في عائلة تنتمي للمذهب المالكي وبانتماء آخر إلى الطريقة الصوفية تيجانية ولذلك سمي بالتیجاني من قبل أمه، حيث كان مسلما صوفياً ثم غير مذهبه إلى المذهب الشيعي خلال سفرة ذهب فيها من تونس إلى ليبيا ثم مصر ولبنان وسوريا ونهایة إلى العراق، وهناك التقى بعلماء الشيعة و تأثر بمعتقداتهم وفقههم وبعد رجوعه إلى تونس بدأ بالبحث واختار هذا المذهب.