حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ في بغداد - عاجل

دخل حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد، حيز التنفيذ.



وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.

