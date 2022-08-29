الزيدي: الحكومة قاصرة ومقصرة عن أداء مهامها

وقال الزيدي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، ان "العراق امانة برقاب الشرفاء ومن يتصدى للشأن العام عليه تحمل مسؤليته فالحزم مع العدل".واضاف: "وما نشاهده هو هدم للدولة ولا علاقة له بالديمقراطية وحرية التعبير لان الديمقراطية لها طرقها الخاصة للتعبير".وأوضح الزيدي ان "الحكومة قاصرة ومقصرة في أداء مهامها وواجباتها التي تصدت لها والتي اقسمت فيها على حماية امن ومصالح الشعب بل العكس فهي بتنصلها تدفع الشارع للفوضى وتنمي التمرد وتزيد من حالات الاعتداء على مؤسسات الدولة".وبين: "ان لم نحتكم للقانون فمن يفصل بيننا؟ وان لم يردع المسيء رادع فكيف يكون الامن ويعم السلام؟".