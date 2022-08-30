حقوق الإنسان تدعو القوى السياسية إلى حوار سلمي لمنع "انزلاق" البلد

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه " من خلال فرقنا الرصدية الميدانية، راقبنا التصعيد الحاصل في تظاهرات عاشوراء التي أخذت يوم الاثنين (٢٩/٨/٢٠٢٢) شكلا جديدا من التطورات الخطيرة والاحداث المتصاعدة في بغداد وعدد من المحافظات"، مؤكدة استمرارها بـ"أداء مهامها المكلفة بها وفق القانون، بمراقبة التظاهرات السلمية وزيارة المستشفيات واماكن الاحتجاز والتوقيف لتوثيق أعداد الضحايا والمعتقلين".وأضافت، :"نبدي أسف وقلق بالغين لسقوط الشهداء والمصابين بين المتظاهرين نتيجة للاستخدام المفرط والخاطئ للقنابل الصوتية والدخانية والأسلحة النارية من قبل القوات الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات العامة والخاصة، بما يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومنعطفا خطيرا قد يدفع البلاد الى الانزلاق لمخاطر الاقتتال الأهلي بين المكون الواحد".وبحسب البيان، دعت المفوضية، الاطراف كافة الى "الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع ، بما يكفل سيادة القانون ويحافظ على كيان الدولة من التفكك ويمنع مؤسساتها الديمقراطية من الانهيار ويعزز من السلم الأهلي والمجتمعي".