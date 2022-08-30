المعتصمون يبدأون بنصب الخيام في الديوانية (صور)

افاد مراسل السومرية، اليوم الثلاثاء، ببدء نصب الخيام من قبل المعتصمين في محافظة الديوانية.



وقال المراسل ان "المعتصمين في محافظة الديوانية قاموا بنصب الخيام والسرادق تزامنا مع احداث المنطقة الخضراء ليلة أمس".





وتابع ان "شوارع مدينة الديوانية خالية من المواطنين وحركة السير قليلة جدا مع انتشار امني في المحافظة وأمام الدوائر الحكومية لحمايتها". واضاف المراسل ان "الوضع مستقر امنيا في المحافظة ولا وجود لاي خرق فقط يوم أمس تم استهداف منزل صحفي يعمل في احدى القنوات".وتابع ان "شوارع مدينة الديوانية خالية من المواطنين وحركة السير قليلة جدا مع انتشار امني في المحافظة وأمام الدوائر الحكومية لحمايتها".

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.