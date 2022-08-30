استثناء هذه الفئة من حظر التجوال - عاجل

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز ، إن "العمليات المشتركة سمحت لموظفي وزارة الكهرباء بالتجوال داخل العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، رغم قرار حظر التجاول الشامل".وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً الاثنين وإلى إشعار آخر.وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.