بالفيديو والصور.. أنصار التيار الصدري يباشرون بالانسحاب من الخضراء

وقال مراسل السومرية نيوز إن "انصار التيار الصدري من المعتصمين وغيرهم بدأوا، ظهر اليوم، بالانسحاب من المنطقة الخضراء ومحيطها استجابة لنداء مقتدى الصدر.وأضاف، أن الصدريين اعلنوا انهاء اعتصامهم أمام البرلمان الذي استمر اكثر من شهر.وحدد الصدر في وقت سابق مهلة 60 دقيقة لانسحاب سرايا السلام والمعتصمين من المنطقة الخضراء بعد احداث دامية شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.