الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق أمام حركة المركبات

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر المعلق وسط بغداد.





وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي أوعز لقيادة العمليات المشتركة بفتح الجسر المعلق أمام حركة المركبات".