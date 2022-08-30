طالباني: موقف الصدر وحسن تصرف القيادات "وأد الفتنة"

وقال طالباني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل ليلة أمس كان محنة وطنية، لكن من المحن ما تجتازه الشعوب بعزيمة وحكمة لترسيخ وحدتها ومواصلة بنائها".وأضاف، أن "الموقف الحكيم لسماحة السيد مقتدى الصدر، وحسن تصرف القيادات والقوات المسلحة والقوى الوطنية كان له الدور المهم في وأد الفتنة.وتابع "لنعمل معاً من أجل السلام والتقدم وبناء عراق مستقر ومزدهر يسود فيه العراقيين بمختلف مكوناتهم".