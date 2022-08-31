مصرع شابين بحادث سير في بغداد ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمصرع شابين أثر حادث سير في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "شابين لقيا حتفهما نتيجة اصطدام بين مركتبين ضمن شارع الميكانيك بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد".



