التربية تحدد موعد اختبار الطلبة الموهوبين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاختبار يبدأ يوم الخميس الموافق الـ8 من أيلول المقبل لعام 2022 في تمام الساعة الثامنة صباحاً؛ إذ تبدأ الاختبارات بمادة الذكاء بوقت امتحاني (45 دقيقة)، بعدها استراحة لمدة (10) دقائق ثم اختبار مادتي (العلوم والرياضيات) بوقت امتحاني (65 دقيقة) تليها استراحة لمدة (20) دقيقة ثم اختبار الإبداع بوقت امتحاني (50) دقيقة ، وتكون درجة اجتياز الاختبار للطالب الناجح (75%)".يشار إلى أن تلك الاختبارات تُعد إحدى متطلبات قبول الطالب في مدارس الموهوبين ، وسيتم إعلان أسماء الطلبة الناجحين خلال الايام القادمة .