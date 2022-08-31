افتتاح بناية جديدة لدار القضاء في ذي قار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه"تم افتتاح البناية الجديدة لدار القضاء في قلعة سكر والتي تضم محاكم الاحوال الشخصية والبداءة والتحقيق والجنح شهدت حضور المشرف القضائي في المنطقة الاستئنافية القاضي فرقد الشنان وعدد من المسؤولين المحليين في المحافظة".وأضاف أن "البناية تعود لمجلس القضاء الاعلى وتم بناؤها من قبل محافظة ذي قار قسم خطة تنمية الاقاليم، مبينا أن عدة شخصيات وشركات في المحافظة ساهموا بتجهيز دار القضاء بالاثاث الجديد وكل المستلزمات التي تؤهلها لأداء العمل بصورة لائقة وبما ينسجم لاظهارها بشكل مناسب".