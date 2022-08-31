التعليم تطلق دليل الطالب للقبول المركزي - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدليل يتضمن الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية ونظام التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع الدراسة الإعدادية كافة والفروع المهنية التقديم إليها".وأضافت انه "بهذاالصدد تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبناءها الطلبة الى معاينة دليل الطالب وخيارات وشروط التقديم الى الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا".ولتحميل دليل الطالب للقبول المركزي انقر