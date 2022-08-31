لهذا السبب.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي - عاجل

السومرية نيوز – بغداد



أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه " تم تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الى يوم ٢٠٢٢/١٠/٣١".

وأضاف المصدر ان "سبب التأجيل هو تعذر جلب المتهم الى المحكمة".

واغتيل الهاشمي في 6 تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي تموز 2021، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بثت قناة السومرية اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً.