مجلس النواب يعلن الحداد على أرواح شهداء العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب، وبناءً على طلب النواب، يعلن الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الاحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".وأضاف ان "الحلبوسي دعا رئيسَ مجلس الوزراء إلى إعلان الحداد العام في البلاد، راجياً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".