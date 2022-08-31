الصدر يبعث وفداً لحضور مجالس عزاء "شهداء ثورة عاشوراء"

وقال إعلام التيار في بيان، إن "الصدر أرسل وفدًا نيابةً عنه لحضور مجالس عزاء شهداء ثورة عاشوراء".وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة.