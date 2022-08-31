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المرور العامة تصدر قرارا جديدا بشأن الدراجات النارية
محليات
2022-08-31 | 09:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430992-637975481864228975.jpg
8,264 مشاهدة
أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا بشأن تسجيل الدراجات النارية.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءاً على امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي ونظراً للظروف الانسانية التي يمر بها البلد وبالأخص أصحاب الدراجات النارية ولاعطاءهم فترة اخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لترقيم هذه الدراجات التي كانت بتاريخ 2022/9/1 بعد قرار تخفيض رسم التسجيل الخاص بالدراجات النارية، حيث وجه بتمديد فترة إكمال ما تبقى من الدراجات النارية التي لم يتم تسجيلها شهر اخر اي لغاية 2022/10/1 ".
وأضافت انه "بعد ذلك سوف يتم المباشرة بحجز المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم استنادا لأحكام المادة ٢٥ اولا(ز) من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩".
وأشارت المديرية الى انها "تهيب بأصحاب الدراجات النارية بمراجعة دوائر التسجيل لغرض تسجيل دراجاتهم خلال الفترة اعلاه ".
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