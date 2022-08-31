سرايا السلام تتبرأ من أحد عناصرها (وثيقة)

أعلنت سرايا السلام، اليوم الأربعاء، عن برأتها من احد عناصرها في بغداد.

وقالت السرايا بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "لمقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على سمعة الجهاد والمجاهدين تقرر: طرد المدعو (علي عبود) الذي يسكن محافظة بغداد من كافة مفاصل التشكيل".



وأضافت: "وذلك لسلوكه غير المنضبط ولدعمه أعداء ال الصدر في هذه المحنة وتجاوزه على القيادة العامة لسرايا السلام، وعلى جميع افراد التشكيل مقاطعته وعدم التعامل معه مطلقا".