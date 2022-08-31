سرايا السلام تؤكد على "وحدة الصف": العدو يتربص

وقالت السرايا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انطلاقاً من قول وليّنا الشهيد السيد محمد الصدر (قدس سره): (لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة الحوزة العلمية)، وحباً وسيراً على نهج ابنه البار السيد مقتدى الصدر، الذي طالما يؤكد على وحدة الصف ورص الصفوف والالتزام بالطاعة والمركزية".وفيما أكدت على "تجديد العهد والطاعة للقيادة الحكيمة المتمثلة بالقائد الصدر ومن يُنصبهم"، شددت على ضرورة عدم الانسياق "خلف الاشاعات والارادات التي تحاول تفتيت وحدة أبناء المنهج الصدري، فإن قوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، وضعفنا في تفرقنا، والعدو يتربص بنا".