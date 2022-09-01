حريق داخل مخرن للسجاد في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مخزن ومحل للسجاد في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريق اندلع داخل مخزن ومحل للسجاد في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد".