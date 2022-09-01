مصرع 3 اشخاص نتيجة سقوط عجلتهم من اعلى الجسر في أربيل

السومرية نيوز - محليات





أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الخميس، مصرع ثلاثة اشخاص بعد انقلاب عجلتهم على طريق بنصلاوة القديم.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاثة اشخاص لقي حتفهم، نتيجة سقوط عجلة من اعلى الجسر ضمن طريق بنصلاوة القديم".



وأضافت، أن "العجلة كانت فيها خلل في المكابح ولم يتم السيطرة عليها".