إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول - عاجل

السومرية نيوز - محليات



وجهت وزارة المالية، اليوم الخميس، هيئة التقاعد الوطنية بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم التأكيد على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ودعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم ".