محافظة عراقية تنوه بقطع المياه لأكثر من 24 ساعة - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لحدوث تسريب في الخط الناقل المغذي لمحطة الطاقة من مشروع ماء كربلاء الموحد في منطقة السوادة ولأسباب فنية توجب أجراء أعمال صيانة باستبدال قطعة من الخط الناقل قطر ١٢٠٠ ملم سيكون هناك قطع من مصادر تغذية الأحياء المشار اليها لمدة قد تتجاوز الــ24 ساعة والتي ستبدأ عصر يوم السبت المصادف 3 / 9 / 2022".وتابعت، "راجين المواطنين من سكنة هذه الاحياء مراعاة ذلك بالتخزين وقليل الاستهلاك خلال فترة الصيانة".وأوضحت المديرية، أن الاحياء المشمولة بالقطع هي:احياء العسكري بالحراليرموكالقادسيةالامن الداخليالوفاءالميلادالاسكان العسكريالاطاراتشهداء سيف سعدالرسالةدور واطئة الكلفةمجمع الدرة السكنيالانتفاضة الاولى والثانية والثالثة والرابعةحي البلدياتقضاء عين التمر