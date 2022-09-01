التعليم تحدد موعد التقديم الى قناة القبول المباشر – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد الموافق 2022/9/4 موعدا لبدء التقديم الى قناة القبول المباشر للسنة الدراسية 2023 /2022.



وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التقديم ينتهي في 2022/9/19 ليبدأ بعد ذلك إجراء الاختبارات التي تستمر الى غاية 2022/9/29 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي".

وتابعت أن "الكليات المعنية بقناة القبول المباشر هي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية وأقسام اللغة التركية وقسم رياض الأطفال وكلية الفنون التطبيقية في الجامعة التقنية الوسطى وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه".