مجلس الخدمة يعلن وصول الدرجات الوظيفية الخاصة بهذه الكليات - عاجل

وذكر اعلام المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، ان "الاخير عقد جلسته الواحد والعشرين لسنة ٢٠٢٢ في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١ لمناقشة الدرجات الوظيفية الخاصة بالكليات الساندة (العلوميين)، التي وصلت هذا اليوم الى المجلس من قبل وزارة الصحة ".وأضاف، :"جرى خلال الاجتماع مناقشة الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بالكليات الساندة (العلوميين) والبالغ عددها ٣٧٩١ درجة وظيفية"، مبينا أن "المجلس ناقش الية عمل برنامج التوظيف الخاص بالاستمارة الالكترونية ".وأشار البيان الى ان "مجلس الخدمة سيطلق الاستمارة الخاصه بالكليات السانده الاسبوع القادم عبر موقعه الرسمي".وتابع، :"يأتي ذلك في سياق جهود المجلس في التعيين وفق مبدأ العدالة والشفافية بعيدا عن المحسوبية والتدخلات الخارجية"، لافتا الى أن "برنامج التوظيف يعمل بدون اي تدخل بشري وبعيدا عن التلاعب ".