آخرها البصرة.. تعرف على المحافظات التي اعلنت الحداد لمدة 3 ايام

وكانت محافظة واسط هي الأولى التي أعلنت الحداد الرسمي لـ3 أيام، ثم تلته محافظة النجف، ثم محافظة ميسان، وبعدها محافظة كربلاء، ثم بمحافظة البصرة، بعدها محافظة ذي قار،وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أعلن يوم أمس الاربعاء، الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية، والذين وقعوا خلال الأحداث العنيفة المؤسفة، خلال اليومين الماضيين.وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اعلان الحداد جاء "بناءً على طلب النواب من النساء والرجال".ودعا الحلبوسي رئيسَ مجلس الوزراء إلى "إعلان الحداد العام في البلاد".