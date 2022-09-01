بالصور.. إخماد حريق بمناطق زراعية في صلاح الدين

السومرية نيوز ـ محليات

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع داخل مناطق زراعية شمالي صلاح الدين.



وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز ، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل مناطق زراعية في قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين".



وأضاف، أن "الحريق حدث نتيجة عبث الاطفال".