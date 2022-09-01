الرشيد يعلن المباشرة بتوزيع رواتب هذه الفئة ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين.



وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، انه "تمت المباشرة برفع راتب المتقاعدين المدني والعسكري".



ودعا المصرف كافة المتقاعدين الى "مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".