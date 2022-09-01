إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول الحالي ـ عاجل

وقال عبد الستار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أطلقنا مبلغ الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول الجاري، لأكثر من مليون و400 ألف أسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل إلى أكثر من 292 مليار دينار"، داعياً المستفيدين إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم المبالغ".ونوه بأن "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجل يبلغ 956888 أسرة، ويصل مبلغها إلى أكثر من 230 مليار دينار، فيما يبلغ عدد الأسر التي تعيلها امرأة 419259 أسرة، ويصل مبلغها إلى أكثر من 62 مليار دينار".يتبع..