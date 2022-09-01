العدل تعلن اطلاق سراح 793 "نزيلاً"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الدائرة اطلقت ‏سراح 691 نزيلاً من الرجال من الاقسام التابعة ‏لمحافظة بغداد ومن سجن النساء / بغداد بلغ ‌‏102 نزيله خلال الشهر الماضي".واضاف البيان ان "الدائرة اتخذت كافة التدابير ‏والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة ‏التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".واشارت الوزارة الى إن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ‏ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات ‏والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ‏ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا ‏والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات ‏العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، ‏حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل‎".