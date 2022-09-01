طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل

وذكر القسم في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "من المتوقع ان تتأثر البلاد بأرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد يوم السبت المقبل الموافق 3 أيلول 2022 ؛ نتيجة تأثر البلاد بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي الذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها العامة وتستمر لعدة ايام ثم تنخفض انخفاضًا نسبيًا لتعود الى معدلاتها العامة ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق 7 أيلول 2022 في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يبدا الانخفاض للمنطقة الجنوبية اعتبارًا من يوم الخميس".ودعا البيان المواطنين الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة، الى "عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الاعياء والأضرار الصحية".